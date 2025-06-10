ГАИ и миграционное управление в Челябинске изменят график работы в длинные выходные

В связи с Днем России отдыхать будем четыре дня

Жителей Челябинской области на этой неделе ждут четырехдневные праздничные выходные — с 12 по 15 июня. В этот период Госавтоинспекция и управление по вопросам миграции будут работать по особому графику. Подробнее — в нашем материале.

Все регистрационно-экзаменационные подразделения ГАИ будут закрыты 12 и 13 июня. В субботу, 14 июня, принимать граждан будут по обычному графику.

Отделение МРЭО в МФЦ, расположенное на Университетской Набережной, 125, будет закрыто с 12 по 15 июня включительно.

Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области не будет работать 12, 13 и 15 июня. В субботу, 14 июня, принимать посетителей будут с 9:00 до 12:00.