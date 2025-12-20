ГАИ Челябинской области приостановит регистрацию машин на 9 дней в праздники

В какие дни отделения будут работать

Госавтоинспекция Челябинской области опубликовала график работы в новогодние праздники. Для регистрации авто и выдачи водительских прав ведомство выделило три дня, остальные девять дней — выходные. Подробнее рассказали в пресс-службе областной ГАИ.

«Предоставление услуг по регистрации транспортных средств и получению права на управление автомобилями будет осуществляться в регистрационных подразделениях Госавтоинспекции Челябинской области 3, 9 и 10 января 2026 года»,— уточнили в ведомстве.

Выходными будут 31 декабря, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 и 11 января.

2-ое отделение МРЭО, расположенное в МФЦ на Университетской набережной, 125, будет работать по графику многофункциональных центров. Их график работы ИА «Первое областное» опубликует, как только он появится в распоряжении редакции.

В областной ГАИ напомнили, что записаться на посещение подразделения можно на портале «Госуслуги», выбрав удобные место, дату и время. Перед визитом важно проверить наличие всех необходимых документов.

