ГАИ Челябинской области перешла на усиленный режим работы из-за снега и гололеда

Водителей просят быть предельно внимательными на дорогах

Сегодня, 16 декабря, в Челябинской области прогнозируют непогоду: почти повсеместно пройдет снег, местами ожидаются метели. Сотрудники ГАИ перешли на усиленный режим работы и готовы оказать помощь автомобилистам, сообщили в ведомстве. Также в областной ГАИ напомнили о правилах езды в непогоду.

«С учетом прогноза Госавтоинспекция призывает автолюбителей быть предельно внимательными и проявлять повышенную осторожность на дорогах, двигаться на пониженной скорости, соблюдать безопасную дистанцию, включать внешние световые приборы, дополнительно используя противотуманные фары»,— напомнили в ведомстве.

Пешеходам также следует строго соблюдать ПДД: переходить дорогу только в положенных местах и надевать яркую верхнюю одежду со световозвращающими элементами.

Автомобилисты в случае ЧП могут обратиться за помощью к ближайшему экипажу ДПС или по телефону 112.