Госавтоинспекция Челябинской области перешла к политике полной открытости в отношении дорожного контроля. Теперь каждый водитель может заранее узнать не только о расположении стационарных камер, но и о маршрутах передвижения экипажей с мобильными средствами фиксации. Данная мера реализуется согласно новому постановлению правительства РФ, заявили в Госавтоинспекции.
Актуальная информация о всех точках контроля размещена на двух официальных ресурсах: Геопортале Челябинской области и сайте регионального управления ГИБДД.
Как пояснили в ведомстве, эта инициатива направлена на повышение прозрачности работы и создание безопасной обстановки на дорогах. В долгосрочной перспективе открытый доступ к данным призван дисциплинировать водителей и предотвратить нарушения.
«Данная информация служит важным инструментом повышения осведомленности населения. Когда водитель знает о точках контроля, он заранее снижает скорость и ведет себя более внимательно, что в итоге способствует снижению аварийности», — отмечают в ГАИ.