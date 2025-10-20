ГАИ Челябинской области опубликовала карту стационарных и мобильных радаров

Это поможет сделать дороги более безопасными

Госавтоинспекция Челябинской области перешла к политике полной открытости в отношении дорожного контроля. Теперь каждый водитель может заранее узнать не только о расположении стационарных камер, но и о маршрутах передвижения экипажей с мобильными средствами фиксации. Данная мера реализуется согласно новому постановлению правительства РФ, заявили в Госавтоинспекции.

Актуальная информация о всех точках контроля размещена на двух официальных ресурсах: Геопортале Челябинской области и сайте регионального управления ГИБДД.

Как пояснили в ведомстве, эта инициатива направлена на повышение прозрачности работы и создание безопасной обстановки на дорогах. В долгосрочной перспективе открытый доступ к данным призван дисциплинировать водителей и предотвратить нарушения.

«Данная информация служит важным инструментом повышения осведомленности населения. Когда водитель знает о точках контроля, он заранее снижает скорость и ведет себя более внимательно, что в итоге способствует снижению аварийности», — отмечают в ГАИ.