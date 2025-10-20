ГАИ Челябинска напомнила водителям о «правиле белой трости»

Мероприятие направлено на повышение безопасности незрячих людей

В Челябинске на улице Володарского прошла акция «Внимание! Слепые пешеходы». Мероприятие, организованное Госавтоинспекцией и областной библиотекой для слепых, приурочено к Международному дню Белой трости, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

Выбор места не случаен: в этом квартале расположены специализированные учреждения для незрячих и слабовидящих.

Участники акции разъясняли водителям «правило белой трости»: пешехода с поднятой белой тростью необходимо пропускать в любом месте.

Автомобилистам также вручали памятки о важности повышенного внимания к таким пешеходам.