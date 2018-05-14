/ Гагары и гоголи вернулись на полюбившееся водохранилище на Таганае

Водоплавающим не хватает места для гнездования.

Пары водоплавающих птиц вернулись после зимовки на Тесьминское водохранилище на Таганае. Гагар и гоголей заметили экологи. Гостей из других регионов встретил неприятный сюрприз. Гнездующиеся вплотную к водоему гагары пока не могут начать обустройство «нового дома».

Пара в растерянности плавает на свободной ото льда воде. Этим птицам необходим простор и разгон для взлета, а его пока нет. Надеюсь, проблема решится, и гагары смогут приступить к устройству гнезда. В прошлом году они вывели здесь потомство. — рассказала сайту «Первый областной» научный сотрудник национального парка «Таганай» Марина Середа.

Гоголи, в свою очередь, чувствуют себя спокойнее. Птицы селятся на деревьях или между корнями, в заячьих норах.

Напомним, ранее южноуральцы стали свидетелями возвращения других водоплавающих. Стая лебедей остановилась в Челябинской области. Больше 6 десятков птиц удалось сфотографировать на Кундравинском озере в Чебаркульском районе.