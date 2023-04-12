Гагарин в космосе: заголовки на первых полосах 13 апреля 1961 года

Российская национальная библиотека выложила в открытый доступ уникальное собрание отечественной и зарубежной прессы

Виртуальная выставка Российской национальной библиотеки «13 апреля 1961 года: как мир узнал о полете Гагарина» представляет более 50 изданий, включая столичные газеты всех республик СССР, ведущие европейские, азиатские и американские газеты.

Понятно, что 13 апреля 1961 года главной темой для мировой прессы на всех континентах земного шара стал полет человека в космос. Сенсация заняла первые полосы. Но интересно, что именно представлялось важным в этой новости редакциям газет в разных странах.

Редакция главной газеты страны в этот день не только опустила логотип «Правда», чтобы поместить новость над шапкой, но и набрала слова «Великое событие в истории человечества!» красным шрифтом, что в черно-белой советской печати случалось только по очень особым поводам. «Правда» вообще сломала традиционно строгую верстку первой полосы, перерезав ее коллажем, где рабочий со знаменитого монумента Мухиной как бы отрывается от Земли, устремляется со знаменем Ленина в космическое пространство.

После краткого сообщения, что корабль «Восток» с человеком на борту совершил полет вокруг Земли и благополучно вернулся «на священную землю нашей Родины», опубликовано обращение Центрального комитета КПСС ко всем народам земли и прогрессивному человечеству в целом.

Примерно так же поступает и «Комсомолка», но главное место на полосе здесь занимает все же не обращение ЦК и не абстрактный коллаж, а фотография живого первого космонавта и сообщение ТАСС, в котором полет расписан технически и хронологически, что погружает читателей в историческое событие лучше, чем победные реляции.

Аналогичным образом выглядят и полосы всех столичных газет больших и малых республик: обращение ЦК плюс сообщение ТАСС. Строго, официально, но с восклицательными знаками.

Больше всего эмоций, пожалуй, позволил себе «Грозненский рабочий»: «Вековечная мечта стала явью. Грандиозно, потрясающе!» — таким подзаголовком сопровождается главная новость над шапкой.

Отметим, что для всех советских газет характерна вот эта тональность гордости и радости за всю страну, за весь народ, за всех инженеров, ученых, техников, рабочих. Газеты публикуют обращения, письма, поздравления, которые подчеркивают беспрецедентность и триумфальность события. Портреты Юрия Гагарина явно уступают место коллажам, иллюстрирующим победу человека и советской страны над космосом в принципе.

Например, вот первая полоса «Советской Мордовии».

Необъяснимым образом человек в скафандре совсем не Гагарин и взлетает он непосредственно из-за Кремлевской стены, оставляя далеко внизу шар земной в облаках, на котором четко виден контур Советского Союза.

Западная пресса, которой необязательно было публиковать обращение Центрального комитета КПСС и Президиума Верховного Совета СССР ко всем на свете, в новости о полете первого человека в космос видит прежде всего человека. Удивительно домашней выглядит первая полоса газеты The Guardian.

Газета публикует бытовой снимок Гагарина с женой и маленькой дочкой (вторая была еще совсем крошкой в это время). Заголовки подчеркивают, что космонавт вернулся благополучно, с ним все в порядке, его встречали поцелуями. Отмечается, что событие высоко оценили главы государств, в частности, США и Великобритании.

Полет Гагарина с подробностями занимает примерно две трети первой полосы, рядом публикуется не менее важная для читателей информация о том, что кредиты для экспортеров теперь станут дешевле.

Вот эта фотография Юрия Гагарина в шлеме обошла все полосы европейских газет. «Советский гражданин майор Гагарин стал первым человеком, вернувшимся на Землю из космического полета», — вот так подает новость немецкая Tribune. Заголовок сформулирован так, что из него следует, что живыми возвращались не все.

Тот факт, что космонавт выжил после рискованного эксперимента, стал главным для всей мировой прессы.

«Возвращение первого космонавта целым и невредимым», — эту мысль выносит в заголовок о космическом прорыве испанская Arriba, уже потом поясняя, что «специальный корабль, находившийся три часа на орбите, вернулся на территорию Советского Союза». Рядом соседствуют новости о восторженной реакции на сенсационное событие в Нью-Йорке и Лондоне. Только один материал на первой полосе не в тему — о внешнеполитических отношениях США и Китая.

Более сдержанная норвежская Friheten сообщает, что Гагарин завтра триумфально направляется в Москву (хедлайн над шапкой) и печатает краткую биографию «восходящей космической звезды» под парадным портретом, начиная с жены и детей. Не меньше места на первой полосе уделяется и резкому росту акций (если знаете норвежский, уточните, чей капитал там увеличился на 170—180 миллионов).

The New York Times выбирает для главной фотографии снимок ликующих в Москве людей, сообщает, что русский человек совершил один оборот вокруг Земли, понаблюдал за планетой через иллюминаторы, полет продолжался 108 минут. Портрет первого космонавта чуть ниже.

Главное внимание газета уделяет новости, что президент Кеннеди запрещает использовать армию для вытеснения Кастро и не допустит военной интервенции на Кубе, проблемам монополизации на рынке железнодорожных перевозок и еще некоторым внутренним и внешнеполитическим вопросам федерального уровня.

Но все же абсолютное большинство ведущих мировых изданий в этот день, 13 апреля 1961 года, подчеркивают, что первый космонавт вернулся живым и невредимым из исторического путешествия. И выражают искреннюю радость по этому поводу.