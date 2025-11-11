Гаджеты и пересушенный воздух ведут к эпидемии сухого глаза

Челябинский офтальмолог рассказал, как бороться с новым недугом

Жжение, ощущение инородного тела или песка в глазах, покраснение, рези и быстрая утомляемость — с этими симптомами сегодня сталкивается едва ли не каждый офисный работник. Медиа пишут, что в мире началась эпидемия синдрома сухого глаза. Почему это происходит и как защитить свое зрение, в День офтальмолога, который отмечается 11 ноября, «Первому областному» рассказал заведующий офтальмологическим отделением челябинской ГКБ № 8 Константин Вереин.

От дискомфорта до язвы роговицы

«Я бы не назвал это эпидемией, но в своей практике мы, врачи, сталкиваемся с синдромом сухого глаза каждый день. Синдром есть у многих в той или иной степени», — констатирует доктор Вереин.

Заболевание начинается безобидно: легкий дискомфорт, слезотечение на ветру, усталость глаз к концу дня. Многие списывают это на переутомление. Однако если проблему игнорировать, последствия могут быть серьезными.

«Это и язвы роговицы, и всевозможные кератиты, которые в итоге могут потребовать оперативного лечения», — предупреждает офтальмолог.

Кто в группе риска?

Главные причины «пандемии» — наш образ жизни.

На первое место по вредности воздействия на глаза медики ставят гаджеты и компьютеры, ноутбуки.

«Любая работа, которая выполняется напряженно и монотонно, с концентрацией взгляда, приводит к снижению количества морганий. Когда мы реже моргаем, слезная пленка быстрее разрывается и появляются характерные жалобы», — объясняет Константин Вереин.

Относительно безопасным, по словам доктора, можно считать экран телевизора. Его мы смотрим не настолько пристально и не так долго.

Наиболее уязвимыми являются люди, которые сидят перед экранами по 8 и более часов в сутки. В группе риска также те, кто перенес операции на глазах, например лазерную коррекцию зрения.

Еще один, менее очевидный, но также опасный враг наших глаз — сухой воздух. Отопление и кондиционеры в офисах и квартирах пересушивают воздух, что усугубляет проблему.

Лечение и профилактика: что действительно помогает?

Хорошая новость в том, что с синдромом сухого глаза можно бороться. Читателям «Первого областного» эксперт дал несколько четких рекомендаций.

«Прежде всего, не забывайте о перерывах. В обеденный перерыв нужно отдыхать от всех экранов, а не менять компьютер на смартфон», — подчеркивает Константин Вереин.

Также доктор советует не читать при слабой освещенности помещения, так как яркий экран также сокращает время разрыва в глазу слезной пленки.

Иногда офисные работники покупают специальные очки с фильтром BlueBlock, которые облегчают работу за монитором. Но и они не панацея: такие очки снимают напряжение глаз, но не предотвращают развитие синдрома сухого глаза.

Если проблема уже проявилась, придется использовать капли для глаз.

«На ранних стадиях их используют курсом, а не постоянно. Но закапывать в глаза нужно по схеме, которую прописал врач: два раза в день и без пропусков. Если пропускать, эффекта не будет. Если все делать правильно, через месяц-два слезная пленка обновится и от капель можно уйти. Если заболевание стало хроническим, к каплям придется прибегать регулярно», — замечает Вереин.

Сейчас в аптеках большой выбор препаратов. Самые дорогие — капли без консервантов.

«Эффективно работают все. Но если вы вдруг заметите аллергию на какие-то препараты, тогда придется брать капли без консервантов», — говорит офтальмолог.

А вот чудесных продуктов и БАДов, которые укрепляют здоровье глаз, увы, не существует.



«Специальных витаминов или продуктов, которые бы решили проблему, нет. Главное — сбалансированно питаться и поддерживать общее здоровье организма, ведь глаз — его неотъемлемая часть», — отмечает Константин Вереин.

Главный совет: не занимайтесь самолечением

При появлении симптомов синдрома сухого глаза доктор советует не заниматься самолечением, а обращаться к профильном врачу.

«Врач может диагностировать синдром сухого глаза даже до появления явных симптомов. Для этого нам достаточно просто посмотреть глаз под микроскопом. Это займет какие-то 10—20 минут и избавит вас от серьезных мучений в дальнейшем», — говорит Константин Вереин.

Для профилактики офтальмолог советует проходить плановый осмотр глаз людям до 40 лет — один раз в год, а людям после 40 лет — уже два раза.