Футбольные поля с искусственным газоном обустраивают во дворах Челябинска

Рассказываем, где можно будет поиграть в мяч на новых площадках

Во дворах Челябинска появятся футбольные поля с искусственным газоном. Работы уже ведутся на трех площадках, сообщили в пресс-службе администрации города.

На сегодня речь идет о трех площадках по адресам:

Масленникова, 11;

Шуменская, 18;

Танкистов, 193в.

«Искусственный газон будет уложен на специально подготовленное основание. Работы уже ведутся», — добавили в мэрии.

Сообщается, что ранее материал для полей был уложен на стадионе в поселке АМЗ, но его пришлось заменить из-за несоответствия стандартным размерам.