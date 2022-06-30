Во дворах Челябинска появятся футбольные поля с искусственным газоном. Работы уже ведутся на трех площадках, сообщили в пресс-службе администрации города.
На сегодня речь идет о трех площадках по адресам:
Масленникова, 11;
Шуменская, 18;
Танкистов, 193в.
«Искусственный газон будет уложен на специально подготовленное основание. Работы уже ведутся», — добавили в мэрии.
Сообщается, что ранее материал для полей был уложен на стадионе в поселке АМЗ, но его пришлось заменить из-за несоответствия стандартным размерам.