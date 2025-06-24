Футболисты собрали за день 140 тысяч рублей для подростков, больных онкологией

В Челябинске прошел благотворительный спортивный турнир

В Челябинске прошел благотворительный турнир по футболу. Собранные на нем деньги будут направлены двум подросткам, которые борются с онкологией, сообщает благотворительное движение «Искорка Фонд».

В соревнованиях принимали участие 13 команд из сферы энергетики, IT, промышленного производства, пищевой индустрии, логистических услуг, производства и продажи спецтехники, банковских услуг, а также сборная крупного вуза и реабилитационный центр.

«Когда я увидел, что проводится турнир, взносы с которого пойдут на хорошее дело, сразу собрал команду детской школы по футболу „Академика“, и мы с удовольствием приехали поиграть», — говорит участник команды «Академика» Антон Шанский.

Победителем турнира стала сборная ЮУрГУ. Второе место завоевала команда Сбера. Третье место — у команды «Ариант».

Участники турнира собрали 141 280 рублей. Эти средства помогли закрыть сбор на оплату проезда к месту лечения для Егора Дубцова из Катав-Ивановска. Остаток средств направлен также на оплату проезда к месту лечения и обратно Матвею Костину.

Турнир был организован Благотворительным движением «Искорка Фонд» совместно с сотрудниками Сбера в рамках проекта «Солнечные дети» при поддержке фонда «Вклад в будущее» и ФК «Челябинск».