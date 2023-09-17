Фуру с двумя внедорожниками отправили бойцам СВО из Миасса

Помимо автомобилей военнослужащие получат стиральные машины, продукты, вещи и лекарства

В Миассе Челябинской области члены группы «ZOV Миасса» вместе с неравнодушными жителями и волонтерами собрали для военнослужащих СВО новую партию гуманитарной помощи. В Донбасс отправились не только необходимые вещи и продукты, но и два автомобиля. Об этом журналисту ИА «Первое областное» рассказала коллега из издания «Миасский рабочий» Виктория Красильникова.

«В Донбасс отправили фуру, куда вместились внедорожники УАЗ „Буханка“ и „Шевроле Нива“. Остальное место заняли коробки с лекарствами, продуктами, необходимой одеждой, строительными инструментами. Также отправили военнослужащим две стиральные машины, маскировочные сети и необходимые запчасти»,— рассказала Виктория Красильникова.

В паблике группы «ZOV Миасса» Виктория и ее коллеги поблагодарили всех, кто принимал активное участие в сборе гуманитарной помощи.

Фуры с гумпомощью отправляют в Донбасс из Челябинской области нередко. Неравнодушные южноуральцы приносят в пункты сбора вещи, маскировочные сети, мед, сухие супы, каши, лекарства и многое другое. Передают бойцам и автомобили.