Фундамент нового хирургического корпуса ЧОДКБ готов на 90%

Строительство уникального объекта продолжится и во время новогодних праздников

Фундамент будущего хирургического корпуса Челябинской областной детской клинической больницы готов на 90%. На днях состоялась самая большая «приемка» за все время стройки — в основание было залито 1 000 кубометров бетона, сообщает пресс-служба медучреждения.

Отметим, что в зимнее время на стройке применяются технологии электроподогрева, которые позволяют не снижать эффективность даже в минусовые температуры и не останавливать бетонные работы. Провода укладываются в тело бетона и прогреваются в течение нескольких суток до достижения определенной прочности, указанной в проектной документации. После этого происходит снятие опалубки и прогрев отключается.

Параллельно с работами над фундаментом строители возводят стены подвала, проводят работы по их вертикальной гидроизоляции, заливают перекрытия, на сегодня эти работы выполнены на 20%. А также устанавливают железобетонные опоры на первые два этажа.

Строительство объекта продолжится и во время новогодних праздников. Подрядная организация возьмет паузу лишь с 30 декабря по 3 января, после чего возобновит работы в плановом режиме.

Напомним, новый хирургический корпус станет самым крупным в УрФО и одним из самых современных в России. В нем разместятся 16 операционных, отделения реанимации, интенсивной терапии и скорой медицинской помощи.

