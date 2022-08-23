ФНС Челябинской области начинает рассылку 1,6 млн квитанций по имущественным налогам

Около половины из них — электронные и придут в личные кабинеты южноуральцев

Налоговая служба Челябинской области завершила расчет имущественных налогов за 2021 год и в ближайшее время начнет рассылку квитанций. Жители региона, которые имеют в собственности квартиры, земельные участки, дома, гаражи и машины, должны оплатить налоги до 1 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

«Подготовлены 1,6 млн уведомлений. Из них почти половина будет направлена в личные кабинеты налогоплательщиков. Пользователи сервиса „Личный кабинет для физических лиц“ получат налоговые уведомления только в электронной форме. Исключение составляют случаи, когда пользователи направили налоговикам уведомление о получении документа на бумаге», — говорят в ФНС.

Восстановить доступ к личному кабинету можно одним из трех способов:

— по электронной почте (при входе в сервис необходимо указать номер телефона, подтвержденный адрес электронной почты, задать контрольное слово и сохранить изменения);

— в отделении налоговой службы (пароль восстановят по паспорту в любом отделении, независимо от места жительства);

— через портал «Госуслуги» (в личный кабинет можно войти, авторизовавшись на «Госуслугах»).

Также в личном кабинете есть функция «Семейный доступ», с помощью которой родитель может оплачивать налоги несовершеннолетнего ребенка из своего личного кабинета.



Ранее мы писали, что в Челябинской области электронный рецепт придется дублировать на бумаге для налоговой службы. Однако в будущем он позволит получать вычет вообще без бумаг.

