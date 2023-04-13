ФСБ назвала организатора убийства Владлена Татарского

По версии следствия, взрывное устройство Дарье Треповой передал сотрудник украинских спецслужб Юрий Денисов

Руководство Федеральной службы безопасности обнародовало кадры, на которых изображены документы и автомобиль предполагаемого организатора убийства писателя и блогера Владлена Татарского (Максима Фомина). По версии следствия, действия арестованной по обвинению в теракте Дарьи Треповой курировал член украинской диверсионно-террористической группы 36-летний Юрий Денисов.



Согласно выводам ФСБ, Денисов в феврале 2023 года прибыл из Киева через Латвию в Московскую область. Украинец приобрел автомобиль и снял квартиру рядом с местом жительства Татарского. Он же через службу экспресс-доставки передал Дарье Треповой взрывное устройство, замаскированное под статуэтку.

Кроме того, ФСБ обвиняет в причастности к теракту Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, организация признана экстремистской и запрещена в России). Дело в том, что Трепова ранее была зарегистрирована в проекте ФБК «Умное голосование».

Напомним, теракт, в котором погиб военкор Владлен Татарский и пострадали более 30 человек, произошел в санкт-петербургском кафе 2 апреля. Дарья Трепова подарила проводившему творческую встречу с читателями Татарскому взрывное устройство и скрылась сразу после взрыва. 3 апреля она была задержана. Денисов, по данным ФСБ, в тот же день через Армению бежал в Турцию.