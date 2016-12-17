Стал известен фрукт, который спасает от усталости

Ученые сделали фантастическое открытие.
Стало известно, какой фрукт нужно есть, чтобы справиться с усталостью и хандрой. Обычый киви насыщает энергией и дает организму силы для работы. Чтобы добиться такого эффекта, нужно съесть всего 2 киви.
Усталость, депрессию и хандру, ставших постоянными спутниками многих современных людей, оказалось легко победить. Ученые обнаружили фрукт, который их «убивает». Оказалось, это обычное киви. Самое приятное, что такое эффект оказывают всего 2 киви в день.
— Ученые из Университета Отаго открыли удивительные свойства киви. Так, если человек съедает по два киви в день, то его эмоциональное состояние становится значительно лучше, а также у него увеличивается количество энергии. В эксперименте участвовали 54 молодых человека, — сообщает Федеральное агентство новостей.
Ученые считают, что необыкновенный эффект обусловлен высоким содержанием в киви витамина С. Он приводит в действие ферменты организма и ускоряет обмен веществ.
Фото: shashlikin.ru