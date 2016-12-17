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Стал известен фрукт, который спасает от усталости

Стал известен фрукт, который спасает от усталости
ученые , хандра , усталость , фрукт
19.12.2016 19:45:47

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Время новостей от 21.12.2016

21 Декабря 2016, 18:30

Ученые сделали фантастическое открытие.

Стало известно, какой фрукт нужно есть, чтобы справиться с усталостью и хандрой. Обычый киви насыщает энергией и дает организму силы для работы. Чтобы добиться такого эффекта, нужно съесть всего 2 киви.

Усталость, депрессию и хандру, ставших постоянными спутниками многих современных людей, оказалось легко победить. Ученые обнаружили фрукт, который их «убивает». Оказалось, это обычное киви. Самое приятное, что такое эффект оказывают всего 2 киви в день.

— Ученые из Университета Отаго открыли удивительные свойства киви. Так, если человек съедает по два киви в день, то его эмоциональное состояние становится значительно лучше, а также у него увеличивается количество энергии. В эксперименте участвовали 54 молодых человека, — сообщает Федеральное агентство новостей.

Ученые считают, что необыкновенный эффект обусловлен высоким содержанием в киви витамина С. Он приводит в действие ферменты организма и ускоряет обмен веществ.

Фото: shashlikin.ru

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