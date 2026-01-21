Фронтовые реликвии из златоустовской школы выставили в Музее Победы в Москве

Частью экспозиции стали личные вещи артиллериста Юрия Квеста

Экспонаты из музея боевой и трудовой славы школы № 15 Златоуста стали частью масштабной выставки в московском Музее Победы на Поклонной горе. Раритеты вошли в экспозицию «Путь к Победе».

Как рассказали в Музее Победы, выставку приурочили к 80-летию окончания Великой Отечественной войны. Она знакомит посетителей с подвигами и судьбами солдат и офицеров Красной Армии. Частью экспозиции стал интерактивный комплекс «Реликвии Победы», в создании которого участвовало более 100 музеев из России и Беларуси. Среди них и школьный музей из Челябинской области, предоставивший личные вещи артиллериста Юрия Квеста: китель, фронтовые письма, фотографии, пишущую машинку Erika, а также специальные инженерные инструменты — хордоугломеры. С их помощью артиллерист-вычислитель Юрий Квест определял координаты целей на фронте, а после войны, работая конструктором на заводе «Златмаш», использовал для инженерных расчетов.

«Свою первую награду — медаль „За отвагу“ — ефрейтор Квест, командир отделения вычислителей, получил во время операции „Багратион“ летом 1944 года. При выполнении разведки в тылу врага его группа была обнаружена. При отходе Юрий Николаевич, рискуя жизнью, вернулся под огнем, чтобы спасти окруженного фашистами командира, и вывел его к своим. После этого случая Юрий несколько дней пролежал в землянке: он не мог ходить, ноги не слушались», — рассказали в Музее Победы.

К концу войны 21-летний гвардеец был награжден орденом Красной Звезды и медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и «За победу над Германией». После Победы он всю жизнь посвятил машиностроительному заводу и даже стал автором многих изобретений, в том числе засекреченных.

Всего в новой мультимедийной экспозиции «Путь к Победе» представлено около 200 подлинных раритетов. На площади 4,5 тысячи квадратных метров размещены военные артефакты, диорамы и современные технологии — проекции, AR-эффекты и видеомэппинг.