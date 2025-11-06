Фронтовой медик вернулся с СВО и стажируется в Минздраве Челябинской области

Врач Владимир Медведев на СВО возглавлял медицинскую службу разведывательной роты

Уникальный путь от фронтового медика до управленца в сфере здравоохранения проходит Владимир Медведев — участник программы «Герои Южного Урала». Он продолжает стажировку в министерстве здравоохранения Челябинской области. Врач-терапевт с опытом работы в реанимации и скорой помощи, а затем инструктор тактической медицины в зоне СВО теперь изучает систему организации медицинской помощи на региональном уровне.

В конце 2023 года Владимир Медведев отправился в зону специальной военной операции, где в течение полугода занимался организацией медицинской службы разведывательной роты, сообщает Минздрав. В его обязанности входило лекарственное и материальное обеспечение подразделения, организация эвакуации раненых с поля боя, а также обучение военнослужащих основам тактической медицины.

«Сейчас мы продолжаем эту же деятельность: подготовка сотрудников медицинским навыкам плюс гуманитарная помощь. Мы формируем аптечки, медицинские пакеты и так далее — все, что необходимо для зоны СВО», — рассказывает Владимир Медведев.

После возвращения с фронта врач подал заявку и успешно прошел конкурс в региональную программу «Герои Южного Урала». Его наставником в министерстве здравоохранения стала лично министр Татьяна Колчинская.

«Программа стажировки построена так, чтобы участники могли не только получить новые знания, но и применить свой опыт в гражданской сфере. Мы видим большой потенциал в сотрудничестве с участниками СВО, ведь их лидерские качества и дисциплина могут быть крайне полезны в системе здравоохранения», — говорит Татьяна Колчинская.

В настоящее время Владимир Медведев перешел к проектной работе, анализируя деятельность конкретных медицинских учреждений региона. Он выявляет проблемные моменты и предлагает варианты оптимизации работы медучреждений. В этой работе он сочетает фронтовой опыт с гражданскими подходами к организации медицинской помощи.