Фронтальный циклон принесет снег в Челябинскую область 12 января

Существенные осадки заденут север региона

В Челябинской области в понедельник, 12 января, ожидается комфортная погода с умеренным ветром. Ночью ожидается снег, днем осадки ослабнут и пройдут лишь местами, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью похолодает до −15 градусов. Небольшой снег. Днем — до −10 и без осадков. Умеренный северо-западный ветер.

По области в ночные часы также пройдет снег, на севере осадки будут умеренными. Градусники покажут от −11 до −22. Днем — от 7 до 12 со знаком минус, в низинах холоднее — около −17. Облачно с прояснениями, осадки пройдут лишь в отдельных районах. Ветер западный, 4—9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

Кстати, сугробы в Челябинской области местами уже выросли до 39 сантиметров.