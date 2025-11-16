Фронтальный циклон принесет дождь со снегом в Челябинскую область 16 ноября

Ветер усилится до 15 метров в секунду

Сегодня, 16 ноября, в Челябинской области ожидается теплая погода. Во второй половине дня к территории региона приблизится циклон, который принесет дождь со снегом, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске потеплеет до +7°С. Пройдет небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, около 8 метров в секунду.

В Магнитогорске сегодня максимум +5°С. Небольшие смешанные осадки.

В Миассе будет 4°С со знаком плюс. Хмуро, возможен небольшой дождь. Ветер западный, 4 метра в секунду.

В Златоусте ожидается слабый плюс. Снег с дождем должны закончиться ближе к вечеру.

В Озерске градусники покажут +3°С. И здесь не обойдется без осадков. Ветер западного направления, 6 метров в секунду.

В Троицке воздух прогреется до +7°С. Вечером пройдет дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, до 5 метров в секунду.

В Бредах день также выдастся теплым: температура поднимется до +6°С. Здесь зонт не потребуется.

В Бакале — около −1°С и смешанные осадки.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +3 до +8°С. Облачно с прояснением, небольшие дожди. На севере области пройдет дождь, переходящий в снег. Местами гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный, от 7 до 12 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.