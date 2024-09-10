«Французский мост» в Челябинской области признали объектом культурного наследия

Объект является подлинным инженерным сооружением начала 20 века

В Челябинской области мост в Усть-Катаве, построенный в 1914 году, включили в список выявленных объектов культурного наследия регионального значения. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета охраны объектов культурного наследия региона.



Сооружение носит название «Французский мост». Его длина составляет 88 метров, а ширина — четыре метра. Он состоит из одного пролета и двух береговых опор.

«Все элементы в узлах соединений заклепаны. Покрытие и проезжей, и пешеходной части частей моста деревянное», — рассказали в пресс-службе.

Мост является подлинным инженерным сооружением начала 20 века.

«Объект в целом сохранил исторические объемно-планировочное решение, композицию и подлинную конструктивную систему с использованием традиционных материалов в виде металла и дерева», — добавили в пресс-службе.