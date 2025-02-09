Фотовыставка «Призма 15/90» стала победителем конкурса имени Ольги Давиденко

Награждение состоялось в Магнитогорске

Проект «Фотовыставка „Призма 15/90“» информационного агентства «Первое областное» стал победителем конкурса «PRЕМИЯ-2024» имени Ольги Давиденко. Диплом накануне, 8 февраля, вручили главному редактору информагентства и сетевого издания 1obl.ru Тогжан Мусабаевой в Магнитогорске.

«Мы хотели привлечь внимание к участию в жизни региона каждого, показать, что главным в развитии Челябинской области были, есть и останутся люди, ее жители. Также мы хотели показать, как работают наши фотографы, журналисты, корректоры, видеомонтажеры и контентщики — все сотрудники сетевого издания»,— поделилась Тогжан Мусабаева.

Выставка открылась 13 сентября в мультимедийном парке «Россия — моя история». Она посвящена 15‑летию сайта 1obl.ru и 90‑летию Челябинской области. Свое название — «призма» — выставка получила неслучайно: в журналистике призмой служит репортер, и он передает то, что происходит вокруг, через свое восприятие, опыт и эмоции. На выставке были представлены не только фотографии фотокорреспондентов информагентства, но и лучшие материалы журналистов.

В ноябре выставка завершила свою работу. За два месяца ее посетили свыше четырех тысяч человек из разных уголков Челябинской области, а также герои публикаций. Одним из первых выставку оценил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

На нашем сайте выставке посвящен специальный раздел.

Но журналисты информагентства вернулись не только с этой наградой: редактор Ирина Голлай стала серебряным призером конкурса профессионального мастерства имени Ольги Давиденко. На конкурс она отправляла материал о таксистке из Челябинска, которая возит в областную больницу онкобольных детей.

Кубок СМИ имени Ольги Давиденко взяла сборная Союза журналистов Челябинской области.