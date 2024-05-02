Фотовыставка памятных монет открылась ко Дню Победы в Челябинске

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В выставочном зале Челябинского центра искусств открылась фотовыставка «Истории Победы». Ее организовал Банк России. Жители и гости Челябинска могут увидеть памятные монеты, посвященные событиям и героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба челябинского отделения Банка России.

На стендах экспозиции представлены изображения монет в честь Сталинградской и Курской битв, юбилеев Победы, подвига жителей блокадного Ленинграда, труда женщин в тылу, героизма врачей. Посетив выставку, можно увидеть монеты с городами-героями СССР и освобожденными городами Европы, оружием и техникой, в том числе с легендарным танком Т-34, который выпускали и в Челябинске. На всех стендах есть описание.

Выставка работает до 16 мая. Ее помещение бесплатное. Возрастное ограничение: 6+.