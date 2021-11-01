Фоторепортаж: как проходит рабочий день челябинского переписчика

Корреспондент ИА «Первое областное» узнал, как создается масштабная статистика

В Челябинской области перепись населения идет полным ходом. Над созданием точной статистики трудятся более семи тысяч человек: инструкторов, контролеров и переписчиков. Они опрашивают жителей и дежурят на стационарных участках. По данным Росстата, в регионе переписано уже около 50% жителей. Один из районов-передовиков по сбору данных — Сосновский. Там побывал и увидел весь процесс сбора статистики корреспондент ИА «Первое областное».

Переписи 2002-го и 2010 года показали значительный прирост населения в Сосновском районе. Причина очевидна, говорят местные жители: Челябинск недалеко, но живется здесь тише и спокойнее. Вот и перебираются челябинцы в соседний район, где в последние годы построили много нового жилья. Какие данные будут актуальными в 2021 году, станет известно совсем скоро, однако районные чиновники осторожно, но оптимистично говорят о более чем 72 тысячах жителей.

В Сосновском районе переписчикам чаще всего приходится обходить не квартиры, а частные дома. Однако это, по словам контролера Марины Моховой, лишь упрощает коммуникацию: некоторые жители не хотят выходить на улицу и лично общаться с переписчиком по разным причинам, в том числе из страха заразиться коронавирусом. Жители частного дома в таком случае могут поговорить с сотрудником через окно.

Наталья Таберт из Долгодеревенского пригласила переписчика к себе во двор. Вопросов у сотрудника много, и сначала диалог больше походит на соцопрос: имя, возраст, место рождения. Однако чем больше вопросов начинает задавать переписчик, тем отчетливее перепись напоминает скорее разговор друзей или приятельское интервью.





Наталья, отвечая на вопросы, поделилась, что ее муж — немец, родившийся в Челябинске, тем не менее в совершенстве владеет немецким. А она язык так и не выучила, поэтому дома с супругом говорит на русском. Мужчина — бывший сотрудник МВД, сейчас на пенсии. Дом семье выделило государство, поэтому они, признается Наталья, без особого сожаления покинули шумный Челябинск и поселились в Долгодеревенском.

В числе вопросов переписчика, к слову, есть и просьбы рассказать о благоустройстве дома: имеется ли туалет со смывом, вода, газ, проведен ли интернет. Также спрашивают о том, работает ли человек и как далеко от дома находится место работы — такие вопросы совершенно новые, их не было в предыдущих переписях.

Позже переписчик отнесет информацию о семье Натальи и многих других семьях на переписной стационарный участок. Здесь находятся два контролера, у каждого в подчинении по шесть переписчиков. У каждого к планшету, в который заносятся ответы, прилагается две SD-карты: одна используется, а со второй контролер сохраняет данные в базу. Каждую неделю карты меняют. Потом, спустя несколько проверяющих инстанций, данные отправят в Москву, где нам огласят информацию о численности, уровне достатка населения и многом другом.





Важно понимать, что в такой масштабной кампании не избежать неожиданных моментов. Случается так, что жители отказываются участвовать в переписи, мотивируя это своими политическими принципами. Бывают просто психически нездоровые люди, ведущие себя агрессивно.

Сотрудники говорят, что к таким людям более не обращаются и идут дальше — такая инструкция. Однако меня давно интересовало: как при том, что опрашивают не всех, получить полную картину. Оказывается, и здесь все под контролем.

«В статистику будут внесены данные обо всех жителях. Понимаем, что всякие ситуации бывают. В случае встречи с неадекватными жителями не заходим в помещение, просим пообщаться на улице. На крайний случай у нас налажена работа с участковыми. Потом посмотрим, если есть какие-то проблемные участки, мы составим список и позже выедем туда уже с участковым», — пояснила уполномоченный по переписи населения в Сосновском районе Галина Кузнецова.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Проще и удобнее самостоятельно заполнить переписные листы на портале «Госуслуги». На заполнение анкеты уходит немного времени, вопросы составлены максимально доступно. Внести данные онлайн можно будет до 8 ноября.



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