Фотоловушка засняла молодого волка, гуляющего по заказнику в Челябинской области

Как вести себя при встрече со зверем, напомнили в Минэкологии

В Аршинском заказнике, расположенном в Кусинском районе, фотоловушки запечатлели прогулку молодого волка. Судя по видео, его что-то явно заинтересовало, а после он продолжил свою прогулку. Эксперты Минэкологии уточнили, что волк во время прогулок может выйти и на туристическую тропу, и даже к сельским жилым домам. Поэтому важно соблюдать ряд правил безопасности.

«Визуально волка легко спутать с крупной собакой и наоборот, поэтому меры предосторожности, которые следует соблюдать при встрече с этими животными, идентичны. Дети не должны оставаться на улице без присмотра родителей, особенно это касается сельской местности. Важно обращать внимание на крупных собак, находящихся без хозяина, а также на стаи, встречающиеся на пути», — рассказал начальник управления охраны, федерального государственного надзора и регулирования использования объектов животного мира и их среды обитания Минэкологии региона Андрей Питовин.

К волкам нельзя приближаться. Если вдруг вы увидели животное, нужно обойти его стороной и по возможности присоединиться к другим людям. Если же волк проявляет агрессию: скалится, рычит, прижимает уши, — нужно по возможности спрятаться от него в автомобиле или каком-нибудь помещении и вызвать спасателей по номеру 112. Ни в коем случае нельзя убегать от животного, иначе оно нападет, даже если ранее такого намерения у него не было.