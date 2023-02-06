Фотокорреспондент «Первого областного» одержала победу в журналистском конкурсе

Жюри высоко оценило серию фоторепортажей на военную тематику

Старший фотокорреспондент ИА «Первое областное» Марина Власова стала победителем в V конкурсе профессионального мастерства журналистов имени Ольги Давиденко, проведенном по итогам 2022 года. Как сообщили в Союзе журналистов Челябинской области, Марина Власова взяла первое место в номинации «Фото, операторская работа». Жюри конкурса высоко оценило серию ее фоторепортажей, связанных с военной службой.

Фотокорреспондент нашего агентства запечатлела трогательные моменты частичной мобилизации, которая прошла осенью прошлого года в Челябинске. Эмоции, улыбки, слезы и объятия с родными, идущими защищать Отечество, попали в объектив Марины. Также победу ей принесли снимки с торжественной церемонии выпускного в Челябинском высшем военном авиационном училище штурманов.

Настоящую мужскую работу сняла Марина во время боевого слаживания военнослужащих, которые готовились к отправке в зону специальной военной операции. Эти кадры жюри тоже удостоили награды и первого места в профессиональной номинации.

«Творческий конкурс вызывает большой интерес журналистского сообщества Южного Урала. В этом году в конкурсе приняли участие около 50 журналистов печатных и электронных СМИ, они представили на суд жюри более сотни работ в самых разных жанрах», — сообщили в организации.





В номинации «Электронные СМИ», где оценивали работы сотрудников ТВ, радио и интернет-ресурсов, победу одержала корреспондент Областного телевидения Маргарита Хижняк за документальный фильм «Лаборатория Б». Журналист газеты «Сосновская нива» Владимир Бреднев стал первым в номинации «Печатные СМИ» за материал «Под грохочущим небом Донбасса». В каждой номинации также определены обладатели спецпризов регионального Союза журналистов.