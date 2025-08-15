Фотографы ИА «Первое областное» взяли золото в международных конкурсах

Журналисты в очередной раз подтвердили высокий уровень профессионального мастерства

Фотографы ИА «Первое областное» Олег Каргаполов, Дмитрий Сопильняк и Людмила Ковалева приняли участие в двух международных фотоконкурсах. Накануне состоялось оглашение результатов этих творческих состязаний.

Один из конкурсов — Открытый Кубок России по черно-белой фотографии, второй — Открытый Кубок России по цветной фотографии. В каждом из конкурсов участие принимали сотни фотохудожников из разных стран. Работы прислали авторы из Греции, Финляндии, Италии, Казахстана, Венгрии, Нидерландов, Китая, Канады и многих других стран.

Оба фотоконкурса проводились под эгидой Международной федерации фотографического искусства (FIAP), Ассоциации фотографов «ЕВРАЗИЯ» и Международной ассоциации фотографов-художников (IAAP).

Фотографии на конкурсы принимались в двенадцати номинациях: «Мир в фокусе», «Портрет», «Креатив и концепт», «Городская жизнь», «Природа», «Фотожурналистика», «Архитектура» и других.

В середине августа члены жюри престижных творческих состязаний завершили работу и огласили итоги.

Руководитель фотослужбы ИА «Первое областное» Олег Каргаполов получил золотую медаль, почетную ленту и больше десятка специальных отметок жюри.

«Отправил на конкурс несколько работ, которые уже получали признание на международных фотоконкурсах, а также несколько новых снимков. „Кубок России по фотографии“ — звучит очень гордо. Потому особенно приятно получить золотую медаль в таком статусном международном фотоконкурсе», — комментирует Олег Каргаполов.

Несколько фотографий Дмитрия Сопильняка удостоились специальных отметок жюри.

«В фотоконкурсах под патронажем ассоциации фотоискусства FIAP я раньше не принимал участие. Но вдохновился примером коллег, которые регулярно получают награды, и решил штурмовать новую высоту. Получился результативный старт. Планирую продолжать участвовать в конкурсах международной ассоциации фотоискусства», — размышляет Дмитрий Сопильняк.

Людмиле Ковалевой присудили золотую медаль, две почетные ленты и два десятка почетных отметок жюри.

«Приятно получать признание жюри крупных фотоконкурсов. В конце июля пришло известие, что мне присудили победу в специальной номинации конкурса репортажной фотографии им. Александра Ефремова. И практически сразу сообщили о значимых успехах в Открытом Кубке России по фотографии», — делится Людмила Ковалева.

Награждение победителей Открытого Кубка России по фотографии состоится в конце сентября. Поздравляем коллег!