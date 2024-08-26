Фотографа-анималиста из Магнитогорска атаковала медвежья семья

Инцидент произошел в лесу во время съемки

Владимир Ежов, фотограф-анималист из Магнитогорска, во время своей очередной съемки столкнулся с медвежьей семьей. Об этом фотограф рассказал на странице в соцсети.

Заняв место и выбрав ракурс для фото, он услышал шорох. Это оказались два медвежонка, которые встали на передние лапы и смотрели на него. До них было не более 15 метров. Затем появились пестун и медведица.

Фальшфаеры фотограф оставил дома, поэтому применил инструкцию, которую ему когда-то давали во время посещения Камчатки. Он встал в полный рост, поднял руки и закричал.

«Медведица кинулась в атаку, но остановилась в пяти метрах от меня и вернулась к малышам. Опять атака, теперь она встала на задние лапы и опять вернулась. Третья атака, я ору как ненормальный, медведица уводит медвежат за собой. У меня все на инстинктах, беру тяжеленный рюкзак и бегом, постоянно оглядываясь. Слава богу, меня никто не преследовал. Не могу сказать, что я испугался, слишком быстро все произошло. Накатило уже потом, через два часа», — пишет Владимир Ежов.