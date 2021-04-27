Фотограф из Миасса выиграла у паблика суд о нарушении авторских прав

Администратор сообщества должен выплатить автору снимка 80 тысяч рублей за использованный без разрешения портрет мэра

Миасский городской суд обязал администраторов крупного местного сообщества в соцсети «ВКонтакте» выплатить фотографу Наталье Вольвач 80 тысяч рублей за моральный ущерб и нарушение авторских прав: без разрешения Натальи в соцсети было размещено фото главы города с дорисованными в Photoshop элементами, сообщил Первому областному информагентству адвокат Сергей Гаврюшкин.



Снимок, по словам юриста, был сделан Натальей Вольвач в ноябре 2018 года, на церемонии инаугурации главы Миасса Григория Тонких. Наталья опубликовала фото на своей странице в соцсети, снабдив его копирайтом, то есть знаком охраны авторского права. В октябре же 2020 года, как установил суд, представители сообщества «Инцидент Миасс» использовали старый снимок для иллюстрации опроса в своем паблике. Кроме того, мэру пририсовали «рэперскую кепку», но оставили копирайт фотографа.

«Мне, как фотокорреспонденту, часто приходится снимать людей руководящего состава области, города, директоров крупных предприятий, работать с политиками, депутатами, сотрудничать с различными министерствами, быть официальным фотографом значимых областных мероприятий. Фотографии формируют образ человека. И мне важно, чтобы человек на моем снимке был красивым, в самом выгодном для него ракурсе. Ситуация, по поводу которой я обратилась в суд, сильно ударила по моей профессиональной репутации. Невозможно объяснить всем, что это не я „поглумилась“ над фотографией главы округа, поступив неэтично и непрофессионально», — рассказывает автор снимка.

По словам Натальи, обнаружив публикацию, она начала переписку с администраторами «Инцидент Миасс». Администратор сначала отказывался убрать снимок, мотивируя это тем, что оставил копирайт Вольвач. Через некоторое время от него пришло сообщение: «Убрал вашу „интеллектуальную собственность“, надеюсь, вы не сильно страдали».

Фотограф обратилась в суд. Как пояснил адвокат Сергей Гаврюшкин, доказать авторство снимка не составило труда, сложнее было выяснить, кто конкретно редактировал и размещал снимок.

«Изначально мы пытались по-доброму получить информацию об администраторах сообщества непосредственно у организации „ВКонтакте“, однако наши просьбы не были услышаны. Тогда мы были вынуждены подать исковое заявление в суд, непосредственно на ООО „ВКонтакте“. И по требованию суда они предоставили необходимые сведения для установления личности администратора сообщества „Инцидент Миасс“. После этого администратора нашли уже сотрудники правоохранительных органов и вручили ему повестку в суд», — рассказал юрист Первому областному информагентству.

В итоге суд обязал ответчика выплатить фотографу Наталье Вольвач 50 тысяч рублей за нарушение ее исключительных прав на фотоснимки, а также еще 30 тысяч рублей в качестве моральной компенсации за переработку фотографии.

Добавим, вопрос нарушения авторских прав пользователями соцсетей и администраторами сообществ вообще стоит довольно остро: от этого страдают не только фотографы-одиночки, но и профессиональные журналисты, и официально зарегистрированные СМИ. Так, проблему защиты интеллектуальной собственности 9 апреля озвучивал генеральный директор АО «Обл-ТВ» Олег Гербер на совещании с председателем совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым.