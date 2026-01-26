Фотограф из Челябинской области стала победителем престижной премии

Ее снимок стал одним из лучших среди почти 14 тысяч работ

Работа «Птенцы» фотографа из Снежинска Яны Зыряновой стала одним из победителей престижной всероссийской премии Russian Photo Awards — 2025. Снимок признали лучшим в номинации «Детская постановочная фотография», сообщается на сайте премии.

Всего на конкурс поступило 13 814 фотографий. Каждый снимок оценивали члены жюри — а это 60 экспертов-фотографов. В результате было выбрано 27 лучших кадров — по одному в 27 номинациях. В их числе — снимок Яны Зыряновой.

Победительница призналась, что в последнее время ее тянет на творческие фотосессии и фотографии со смыслом. «Птенцы» и стала одной из таких.

«Фотоаппарат я держу в руках с шести лет. Постоянно развиваюсь, учусь. Сейчас тянет на творческие фотосессии. Идей очень много, хочется их все воплотить»,— поделилась Яна Зырянова.

Фотограф регулярно участвует в российских и международных конкурсах. И всегда ее снимки члены жюри отмечают.