Работа «Птенцы» фотографа из Снежинска Яны Зыряновой стала одним из победителей престижной всероссийской премии Russian Photo Awards — 2025. Снимок признали лучшим в номинации «Детская постановочная фотография», сообщается на сайте премии.
Всего на конкурс поступило 13 814 фотографий. Каждый снимок оценивали члены жюри — а это 60 экспертов-фотографов. В результате было выбрано 27 лучших кадров — по одному в 27 номинациях. В их числе — снимок Яны Зыряновой.
Победительница призналась, что в последнее время ее тянет на творческие фотосессии и фотографии со смыслом. «Птенцы» и стала одной из таких.
«Фотоаппарат я держу в руках с шести лет. Постоянно развиваюсь, учусь. Сейчас тянет на творческие фотосессии. Идей очень много, хочется их все воплотить»,— поделилась Яна Зырянова.
Фотограф регулярно участвует в российских и международных конкурсах. И всегда ее снимки члены жюри отмечают.