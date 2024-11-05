Фотограф ИА «Первое областное» стала призером Международного фотоконкурса

Жюри выбрало ее фотографию из тысячи работ

В Москве подвели итоги VIII Международного фотоконкурса «Русская цивилизация». Фотограф информагентства Марина Власова заняла третье место в номинации «Духовные скрепы».



На конкурс Марина отправила серию работ под названием «Защитники», одну из этих фотографий и выбрали члены жюри.



«Для меня стало большой неожиданностью, что моя работа вошла в тройку призеров. Я делаю очень много материалов на патриотическую тему, и для меня очень ценно, что именно эту работу выбрало жюри», — делится Марина Власова.

В конкурсе приняли участие 3 тысячи фотографов. Они прислали 18 тысяч работ по 8 номинациям: «Традиции большой страны», «Семейные ценности», «Архитектура и скульптура», «Духовные скрепы», «Уникальная природа», «Лица и поколения», «Многодетная семья России», «Мир. Созидание. Жизнь».



Отметим, что в состав жюри вошли руководитель ФАДН России Игорь Баринов, телеведущий, общественный и культурный деятель Михаил Швыдкой, народный артист России Дмитрий Певцов и многие другие представители культуры и искусства.