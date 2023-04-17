Фото с погибшими лебедями в Челябинской области оказались фейком

В соцсетях о смерти птиц в Верхнеуральском районе рассказал один из жителей

Облетевшая СМИ информация о гибели лебедей на территории карьера «Южный Курасан» Верхнеуральского района не подтвердилась. Мертвых пернатых так и не нашли, а снимки уже не раз публиковались тремя годами ранее на различных сайтах в других регионах России. Более того, человек, от имени которого якобы распространялись эти сведения, подал в полицию заявление с просьбой разобраться с фейковой информацией. Об этом сообщает Минэкологии Челябинской области в своем телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что информация о гибели птиц на «Южном Курасане» уже поступала в министерство. Один из граждан выдвинул версию о том, что в гибели краснокнижных птиц может быть виновен сброс отходов предприятия, ведущего добычу золота.

«Специалисты федерального государственного надзора Министерства экологии региона оперативно выехали на указанное место и провели осмотр территории вблизи карьера „Южный Курасан“: погибших лебедей или других животных на момент осмотра выявлено не было. Согласно протоколу осмотра происшествия, составленному ОД ОМВД по Верхнеуральскому району Челябинской области, утечки в пруде — накопителе оборотных вод ГОК „Курасан“ АО „ЮГК“ также выявлено не было. В связи с этим информация о якобы аварии на ГОКе оказалась также недостоверной», — уточнили в региональном Минэкологии.

Кроме того, в Минэкологии получили письмо от директора ГОК «Курасан» Е. Г. Мальцева — именно от его имени якобы и была размещена информация с фото погибших лебедей. Мужчина уведомил ведомство, что написал заявление в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело по факту распространения провокационных и не соответствующих действительности данных, распространяемых от его имени с фейковой страницы в соцсети «ВКонтакте».