Фото машины из Миасса показывают на выставке в центре Москвы

Грузовик ЗИС стал одним из символов Победы



В самом сердце Москвы на знаменитой улице Арбат работает эксклюзивная выставка фотографий «Города Победы». Она посвящена юбилею Великой Победы и отражает тематику Года защитника Отечества.

Проект, организованный правительством Москвы совместно с Союзом российских городов, представил 31 фотографию памятных объектов воинской славы из городов-героев и городов трудовой доблести.

Один из героев выставки — военный грузовичок ЗИС-5В, сообщает администрация Миасского округа. На открытии выставки побывал первый замглавы округа Олег Буданов. Он подчеркнул особую роль миасского «Захара» — легендарного грузовика ЗИС-5В.

«Этот автомобиль является одним из символов Победы над фашистской Германией. Первая такая машина сошла с конвейера больше 80 лет назад. Сегодня же ЗИС-5В увековечен в истории России и является одним из символов Миасса. Эта выставка в самом сердце нашей Родины призвана увековечить память о тех страшных годах. Эти фотографии — символ целостности нашего государства, нашего единства и любви к России», — отметил Олег Буданов.

Все фотографии на выставке объединяет одна идея. Составители подчеркивают, что это не просто собрание снимков, а проект, показывающий единство народов России через память о войне и подвиге. Экспозиция напоминает о вкладе каждого региона страны и важности передачи этой памяти следующим поколениям.

Выставка работает до 31 июля.

Возрастное ограничение — 0+.

Автор: Анастасия Муратова