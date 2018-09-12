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/ Губернатор Борис Дубровский рассказал, какие СМИ читает

Губернатор Борис Дубровский рассказал, какие СМИ читает

Глава региона поприветствовал гостей медиафорума.
сегодня в 09:22
  |  Общество

Участниками всероссийского форума СМИ, который в эти дни проходит в Челябинске, стали многие именитые спикеры. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поприветствовал представителей профессионального сообщества. Глава региона отметил необходимость качественного освещения значимых событий и рассказал о своем опыте медиапотребления.

Меньше, чем два года остается до того момента, когда нам предстоит принять у себя, в Челябинске, сразу два международных саммита. На подобных форумах мы проводим первую обкатку практик, которые планируем использовать в дальнейшем. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить журналистов за яркое освещение мероприятий международного и федерального уровней, которые проходили в Челябинске. Мы работаем со всеми СМИ, наш гость Алексей Волин в своей время сделал многое, чтобы органы власти стали открытыми. Представители власти, и я в их числе, постоянно черпаем информацию из печатных и электронных СМИ. Цель — выявить узкие места, проблемы людей, которые не смогли обратиться со своими вопросами. — обратился к участникам форума СМИ губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, 11 сентября на Южном Урале начался всероссийский форум СМИ. Гостями и спикерами профессионального съезда стали руководители федеральных СМИ, представители власти и члены смежных сообществ. Борис Дубровский пообщался с Алексеем Венедиктовым, главным редактором радиостанции «Эхо Москвы».

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