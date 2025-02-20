Форум «Патриоты Урала» станет всероссийским

Об этом заявил Артем Жога на встрече в Миассе



Полпред президента в УрФО и губернатор Челябинской области сделали заявления по итогам форума «Патриоты России» в Миассе.

Артем Жога отметил активность людей в одном порыве: сделать все возможное для общей победы.

«Второй форум показал заряженность людей, целеустремленность ради этой цели. И вот это поражает — их работоспособность, изобретательность, то, что они совершенствуют свою продукцию, дают обратную связь с фронтом, учитывают ошибки или какие-то недоработки и опять же дорабатывают свою продукцию», — сказал полпред.

Алексей Текслер отметил одну из ценных составляющих форума — это возможность для единомышленников собраться вместе, общаться, выработать идеи, предложения, решения. И делать еще лучше, еще больше.

«Мы обязательно возьмем в работу все эти предложения, которые сегодня были наработаны, причем по разным направлениям. И это, в первую очередь, наверное, достижение форума», — отметил губернатор.

Еще одним достижением форума Алексей Текслер назвал предложения по совершенствованию изделия, которые получили те, кто представил на выставке технику для бойцов.

«Мы с некоторыми производителями договорились „приземлить“ здесь, на территории Челябинской области, производство. И много чего интересного в целом узнали. Ну и на самой итоговой сессии прозвучало много предложений, которые мы обязательно возьмем в работу», — подчеркнул глава региона.

Артем Жога предложил сделать форум всероссийским и объяснил это потребностью общества в таких встречах. Кроме того, прозвучало предложение создать совет активистов и участников «Народного фронта», который будет также решать многие вопросы.

За день на разных площадках форума обсудили проблемы и пути развития волонтерского движения в плане содействия СВО. Сформированные предложения представили на итоговой сессии по направлениям: меры поддержки для гражданских активистов, реабилитация и ресоциализация участников СВО, организация гуманитарной помощи и помощи военнослужащим.