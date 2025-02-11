Форум «Медиагора» собрал представителей около 80 СМИ и популярных соцмедиа

Участники форума учились и участвовали в соревнованиях по горным лыжам и сноуборду

В Магнитогорске успешно прошел ежегодный межрегиональный медиафорум имени Ольги Давиденко. Традиционный формат, объединяющий деловую часть и спортивные состязания, привлек рекордное количество участников.

Ключевым мероприятием форума стал круглый стол на тему «Притяжение индустрии». Модератором выступила бренд-стратег, специалист по позиционированию и продвижению промышленных предприятий Алевтина Золотарева. В обсуждении приняли участие начальник Управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Мария Хворостова, председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Зайцева, директор Уральского РИЦ ТАСС Мария Картуз, а также представители промышленных партнеров, таких как ММК, РМК и ЛД. Открыла круглый стол учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.

«Мы обсудили тему притяжения индустрии, какая польза в широком освещении работы промышленных предприятий не только для нашего региона, но и для страны в целом. В 2025 году стартует 12 нацпроектов, 8 из которых направлены на национальный суверенитет промышленной России. Поэтому эта тема неизбежна. Человек, открывающий утром новости, хочет увидеть и узнать о том, что страна работает, сталь плавится, металл производится. Мы хотим понимать, что у нас есть устойчивость, перспектива, есть будущее у наших детей. А это промышленность, металлургия как основное направление экономики нашей страны», — подчеркнула Ирина Текслер.

Одним из хедлайнеров «Медиагоры-2025» стал российский писатель и редактор Максим Ильяхов, автор бестселлеров «Пиши, сокращай» и «Большая книга о соцсетях». Его выступление о том, как вести соцсети сегодня и завтра, вызвало бурное обсуждение. Также на форуме выступила продюсер Алексея Иванова Юлия Зайцева, которая поделилась знаниями о создании брендов территорий и продвижении федеральных проектов из регионов.

Впервые медиафорум прошел в городском курорте «Притяжение», который стал соорганизатором масштабного медиафестиваля. Участники соревнований смогли насладиться красотами курорта и принять участие в спортивных мероприятиях. В горнолыжных соревнованиях состязались 10 команд, а главную награду — Кубок СМИ — завоевала команда Союза журналистов Челябинской области.





Участники форума посетили цеха Магнитогорского металлургического комбината и производство продуктов питания «Ситно». Также наградили победителей конкурсов профессионального мастерства журналистов и PR‑специалистов имени Ольги Давиденко. Победителям вручили премии от «Микар» и РМК, а также спецпризы от группы компаний «ЛД».

Мероприятия в городском курорте «Притяжение» посетили редакторы и корреспонденты, а также пиарщики и блогеры из семи субъектов Российской Федерации: Челябинской, Свердловской, Тюменской и Новосибирской областей, Башкортостана, Хабаровского края и Москвы.

«В этом году мы установили рекорд: собрали представителей около 80 СМИ и популярных соцмедиа. Несмотря на расширение географии участников, зимний медиафорум сохраняет особенную дружескую атмосферу для медиаспециалистов, влюбленных в свою профессию», — отметила Алена Вериго, руководитель оргкомитета «Медиагоры-2025», член правления Союза журналистов Челябинской области.

Организаторами медиафорума выступили правительство Челябинской области, Фонд поддержки СМИ, Министерство по физической культуре и спорту, Союз журналистов Челябинской области и городской курорт «Притяжение».

Информационным партнером форума выступает медиахолдинг «Первый областной».