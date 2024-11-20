Форум «Диалог о фейках 2.0» собрал более 1000 участников из 65 стран

Жители Челябинской области также часто сталкиваются с недостоверной информацией



В Москве проходит второй международный форум «Диалог о фейках 2.0», организованный АНО «Диалог Регионы». В мероприятии участвуют более 1000 экспертов, политиков, журналистов и представителей бизнес-сообщества из 65 стран, включая США, Австралию, Аргентину, Уругвай, Перу, Францию, Ирландию, Испанию, Италию, Нидерланды, Швейцарию, Австрию, Великобританию, Германию и другие. Среди выступающих — экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, ирландский журналист Чея Боуза и бывшая помощница Джо Байдена Тара Рид.

Участники форума обсудят вопросы противодействия фейкам, обменяются лучшими практиками и подходами к решению этой проблемы. В рамках мероприятия будет подписан меморандум о создании Международной ассоциации по фактчекингу и представлены уникальные исследования о влиянии недостоверной информации и методах борьбы с ней.

«На форуме мы представим концепцию Международной ассоциации по фактчекингу. Она сосредоточится на защите пользователей интернета от фейковой информации, количество которой растет с каждым днем. Наши двери будут открыты для представителей всех стран, которые борются с дезинформацией, если они разделяют наши ценности и готовы к объективному представлению фактов», — отметил генеральный директор АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» Владимир Табак.

Более половины пользователей сталкиваются с новостными фейками раз в неделю или чаще. Такие случаи фиксируются и в Челябинской области. Один из последних примеров — новость о том, что поезд сбил медведя под Усть-Катавом. Видео было снято в Кемеровской области, а не на Южном Урале. Еще один яркий пример — фейковое видео с падением метеорита в Челябинской области 27 февраля этого года. Новость распространилась по региональным и федеральным телеграм-каналам, но оказалась фейком. С официальным опровержением выступили региональные МЧС и правительство области, заметившие явные признаки монтажа на видео.