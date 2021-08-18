Формула успеха — мастер-класс для финалистов проекта «Лица 3»

О своих секретах успеха участникам шоу рассказал известный телеведущий

Восторг и аплодисменты — все это мастер-класс «Телепрограмма с нуля», который прошел для финалистов проекта «Лица 3». Успешный и харизматичный шоумен Павел Савченко в свое время работал на телеканале ОТВ, а теперь является автором и телеведущим программы «Запой со звездой» на московском телеканале ТЕО ТВ. Он специально прибыл в Челябинск, чтобы вместе с Павлом Михайловым, телеведущим программы «Наше утро», рассказать финалистам о реалиях телевизионной жизни и поделиться с ними своим профессиональным опытом.

«Главный секрет успеха — это правильно поставленная речь, ухоженный внешний вид и умение работать с партнерами. Я с удовольствием поделился тем опытом, что передали мне мои наставники, среди которых Дмитрий Губерниев и многие другие замечательные деятели нашего телевидения. Это все то живое и бесценное, которое берешь из своего опыта и просто отдаешь», — рассказал столичный телеведущий.

В кульминации мастер-класса генеральный продюсер проекта Павел Михайлов ответил на вопросы финалистов и поделился лайфхаками о том, как создать и продать авторскую программу.

Чем ближе финал — тем больше среди участников накаляются страсти. Кому достанется главный приз? Кто станет звездой телеканала? Уже в конце сентября организаторы раскроют все тайны и объявят победителей проекта «Лица 3» на специальном шоу телеканала ОТВ. Следите за новостями и будьте в курсе всех событий!