Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
58.84 -0.39 69.3 -0.5
Челябинск
сейчас
 
-16 °C
завтра
 
-17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Телепередачи Фоторепортажи Проекты
Еще... 
Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Формулу расчета оплаты за тепло буду печатать на квитанциях в Челябинске

Формулу расчета оплаты за тепло буду печатать на квитанциях в Челябинске

Так плательщики смогут контролировать правильность начисляемой суммы.
сегодня в 18:00
  |  Общество

После жалобы на завышенные счета от УТСК в Челябинске провели заседание Гордумы. Там обсуждали вопрос, как жителям самостоятельно узнать реальную сумму начисления и избежать переплаты. Самый простой способ — написать формулу расчета на каждой квитанции, чтобы жители по ней сверялись с набежавшей суммой.

Мы разработали методический материал, как правильно посчитать платеж по итогам месяца. Чтобы узнать сумму, нужно умножить норматив на тариф и квадратуру помещения. В октябре норматив составлял 0,0322, в ноябре—декабре — 0,0366. Тариф составляет 1211,33 рублей/Гкал. Если собственник увидит разницу, он может обратиться в теплоснабжающую организацию за разъяснением. — рассказал депутат Челябинской городской Думы Александр Галкин.

Также УТСК обязалась провести с жителями разъяснительную работу. Им расскажут, почему меняются тарифы и растет плата за тепло.

Норматив, который утвержден Челябинской городской Думой, в октябре и мае ниже, чем с ноября по апрель. Поэтому и суммы разные. Мы проводим разъяснительную работу с жителями, но также примем во внимание предложение депутатов. Добавлю, что собственникам жилья, где есть общедомовые приборы учета и показания счетчиков в теплоснабжающую организацию своевременно переданы Управляющей компанией, будет сделан перерасчет. — сообщил директор УТСК Игорь Рындин.

Жильцам, которые обнаружили несоответствие фактической платы и тарифа, указанного в квитанции, вернут деньги. Забрать их можно будет в течение трех лет. Для этого нужно собрать пакет документов, размещенный на сайте Komplat.ru. Принести документы можно в любой пункт приема. Адреса указаны на квитанциях.

Напомним, Челябинское УФАС предупредило УТСК о недопустимости завышения платы. Компания делала расчет, основываясь на показаниях общедомового счетчика, но не исключала расход на нежилые помещения. В итоге жильцы дома платили за них тоже, что не предусмотрено по закону. УТСК пообещало провести перерасчет.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Сергей
00:02, 13.12.2017
в ноябрьской платёжке за 3-х комн. кв. - 4500 р. ! Считаем - в подъезде 20 3-х комн. квартир. 4500 р. х 20 кв. = 90000 р. только с 3-х комн. кв. с подъезда в месяц ! В доме 7 подъездов 90000 р. х 7 подъездов = 630000 р. в мес. только с 3-х комн. квартир дома. Узнаём сколько литров бензина можно купить на эту сумму 630000 р. : 30 р (стоим. 1 литра) = 21000 литров бензина только с 3-х комн. квартир дома ! А в доме ещё 70 1,5 кв. и 70 2-х комн. кв. Получается железнодорожная цистерна бензина в месяц с одного дома ! А сколько домов только на С/з города ! Получается нескончаемая вереница ж.д составов с бензином (которой в реальности нет ) и очевидна грандиозная афера по платежам жильцов только за тепло ! А ещё есть такие же аферы с начислениями по 300 л.воды в день с человека,и с начислением по 1450 р. с квартиры (по нормативу "Челябэнергосбыта" типа - у вас счётчик устарел !) вместо 215 р. до этих ушлых нововведений, обнаглевших поставщиков с управляйками ! Людей стригут как овец, под "оптимистичные" решения Гор.думы имеющей жирные з/п с оболваненного населения !
евгения
22:54, 12.12.2017
а как быть если долг предыдущей оранизации не вернули,к кому обращаться?
Наталья
20:48, 12.12.2017
Значит и за октябрь пересчет по отоплению, в домах где установлены счетчики, будет произведен индивидуальном каждому, кто обратится? Это абсурд!!! Перерасчет за октябрь тоже должен быть произведен компанией УТСК. Разве жильцы виноваты, что передача начислений в другую компанию произведена не с 1 октября, а с 1 ноября!!!

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Праздничный караван Coca-Cola направляется в Челябинск
сегодня в 19:46
Праздничный караван Coca-Cola направляется в Челябинск
Культура
Спектакль о джедаях и ситхах в тридевятом царстве показывает уральский театр
сегодня в 19:30
Спектакль о джедаях и ситхах в тридевятом царстве показывает уральский театр
Общество
О «зеленой экономике» и обращении с отходами в Челябинской области доложил Борис Дубровский
сегодня в 19:10
О «зеленой экономике» и обращении с отходами в Челябинской области доложил Борис Дубровский
Общество
Уникальный протонный центр для онкобольных построят в Челябинске через два года
сегодня в 18:20
Уникальный протонный центр для онкобольных построят в Челябинске через два года
Общество
Формулу расчета оплаты за тепло буду печатать на квитанциях в Челябинске
сегодня в 18:00
Формулу расчета оплаты за тепло буду печатать на квитанциях в Челябинске
Происшествия
Известная телеведущая Дана Борисова пыталась покончить с собой
сегодня в 17:36
Известная телеведущая Дана Борисова пыталась покончить с собой
Спорт
Олимпийский комитет России одобрил выступление спортсменов под нейтральным флагом
сегодня в 16:59
Олимпийский комитет России одобрил выступление спортсменов под нейтральным флагом
Хоккей
«Трактор» готовится переподписать 6 молодых воспитанников на улучшенных условиях
сегодня в 16:53
«Трактор» готовится переподписать 6 молодых воспитанников на улучшенных условиях
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Фоторепортажи
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2017 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна