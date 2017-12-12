/ Формулу расчета оплаты за тепло буду печатать на квитанциях в Челябинске

Так плательщики смогут контролировать правильность начисляемой суммы.

После жалобы на завышенные счета от УТСК в Челябинске провели заседание Гордумы. Там обсуждали вопрос, как жителям самостоятельно узнать реальную сумму начисления и избежать переплаты. Самый простой способ — написать формулу расчета на каждой квитанции, чтобы жители по ней сверялись с набежавшей суммой.



Мы разработали методический материал, как правильно посчитать платеж по итогам месяца. Чтобы узнать сумму, нужно умножить норматив на тариф и квадратуру помещения. В октябре норматив составлял 0,0322, в ноябре—декабре — 0,0366. Тариф составляет 1211,33 рублей/Гкал. Если собственник увидит разницу, он может обратиться в теплоснабжающую организацию за разъяснением. — рассказал депутат Челябинской городской Думы Александр Галкин.

Также УТСК обязалась провести с жителями разъяснительную работу. Им расскажут, почему меняются тарифы и растет плата за тепло.



Норматив, который утвержден Челябинской городской Думой, в октябре и мае ниже, чем с ноября по апрель. Поэтому и суммы разные. Мы проводим разъяснительную работу с жителями, но также примем во внимание предложение депутатов. Добавлю, что собственникам жилья, где есть общедомовые приборы учета и показания счетчиков в теплоснабжающую организацию своевременно переданы Управляющей компанией, будет сделан перерасчет. — сообщил директор УТСК Игорь Рындин.

Жильцам, которые обнаружили несоответствие фактической платы и тарифа, указанного в квитанции, вернут деньги. Забрать их можно будет в течение трех лет. Для этого нужно собрать пакет документов, размещенный на сайте Komplat.ru. Принести документы можно в любой пункт приема. Адреса указаны на квитанциях.

Напомним, Челябинское УФАС предупредило УТСК о недопустимости завышения платы. Компания делала расчет, основываясь на показаниях общедомового счетчика, но не исключала расход на нежилые помещения. В итоге жильцы дома платили за них тоже, что не предусмотрено по закону. УТСК пообещало провести перерасчет.