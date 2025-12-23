Форму звезды НХЛ Артемия Панарина выставили на благотворительный аукцион

Деньги, полученные от продажи, направят на покупку подарков для стариков

Спортивная форма российского хоккеиста Артемия Панарина, который родился в Коркино, а теперь играет в НХЛ, выставлена на аукцион. Деньги, полученные за нее, будут направлены на покупку новогодних подарков для одиноких пенсионеров.





«Начальная цена лота — 40 тысяч рублей. На джерси расписалась почти вся команда: там есть автографы Цыплакова, Подколзина, Сорокина, Замулы, Капризова, Панарина, Сергачева, должны быть Бобровский с Овечкиным, Малкин», — рассказал блогер и журналист Кирилл Шулика.

Именно он и проводит аукцион в личном телеграмм-канале. Победитель аукциона должен перечислить деньги за джерси в благотворительный фонд «Старость в радость», после этого Кирилл Шулика передаст ему спортивную форму звезды.

Таким образом уже проданы два джерси Александра Овечкина (за 200 тысяч рублей) и джерси Сергея Бобровского (за 145 тысяч). Аукцион по продаже форму Панарина завершится 29 декабря.