Фонтан в челябинском Саду камней будет работать до холодов

Работы по благоустройству территории подходят к концу

Благоустройство Сада камней в Челябинске практически завершено. До конца недели подрядчик обещает выполнить самые сложные работы и на 100% завершить все шесть контрактов. Об этом 9 октября на аппаратном совещании сообщил глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев.

«По Саду камней: четыре контракта из шести выполнены на 100%, это благоустройство, освещение, установка общественного туалета. В пятницу также запустили фонтан, он будет работать, пока позволяет погода, то есть до минусовых температур, потому что сейчас специалисты ведут настройку по всему оборудованию»,— рассказал Виктор Ереклинцев.

На сегодняшний день в стадии завершения находятся сцена и пергола, а также высадка зеленых насаждений. По словам Виктора Ереклинцева, если погодные условия позволят, все работы в Саду будут завершены до конца недели.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер пригласил горожан прогуляться по Саду камней и оценить его благоустройство.