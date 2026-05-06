Фонд «Защитники Отечества» вновь запускает проект «Наследники Победителей»

Событие традиционно проводят ко Дню Победы

Государственный фонд «Защитники Отечества» в третий раз запускает всероссийский медиапроект «Наследники Победителей». Он объединяет истории участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и современных защитников Отечества. Истории героев публикуются в социальных сетях филиалов фонда.

«День Победы — самый главный, священный праздник для каждого из нас. В этот день чувствуется особое единение и сплоченность нашего народа. Мы чтим и передаем из поколения в поколение память о тех, кто защищал Родину на фронте и совершал трудовые подвиги в тылу, преклоняемся перед их мужеством и стойкостью. Сегодня наши защитники — участники специальной военной операции — продолжают это ратное дело, отстаивая честь и будущее России. Наш долг как потомков героического поколения, которое освободило мир от фашизма, — быть едиными и с гордостью нести знамя Великой Победы», — подчеркнула статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

На Южном Урале за три года в проекте приняли участие как ветераны СВО, действующие бойцы, так и семьи погибших защитников. Например, в 2024 году Эдуард и Антон Завгородневы из Агаповского района рассказали о своей службе и о том, как их дед Тимофей Нарбеков участвовал в Великой Отечественной войне. Вдова участника СВО Екатерина Глушкова рассказала о своем муже Константине и его семье, где отец также был военнослужащим, а дед и прадед воевали.

В 2025 году своей историей поделился ветеран СВО Константин Землянский, в чьей семье чтят память о дедушке Алексее Терентьеве, прадедушке Михаиле Темерове и прабабушке Зое Каржавкиной. Также своей историей поделился ветеран СВО Денислам Абдуллин из Аргаяшского района. Среди его родных сразу три участника Великой Отечественной войны.

В проекте поучаствовал ветеран СВО Андрей Мурзин. Он рассказал о деде Николае Александровиче, работавшем комсоргом на Челябинском заводе имени Колющенко и сопровождавшем на фронт первую партию реактивных систем залпового огня БМ-13-16 — знаменитых «катюш». А его бабушка Лидия Павловна участвовала в эвакуации детей из осажденного Сталинграда, а после — служила врачом.

Участие в медиапроекте могут принять ветераны СВО и члены их семей. Для этого нужно связаться с социальным координатором филиала фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области по адресу: г. Челябинск, Университетская набережная, 123, подготовить рассказ об участнике СВО и его родственнике, участвовавшем в Великой Отечественной войне или являвшемся тружеником тыла, а также их фотографии.