Фонд «Защитники Отечества» устроил на челябинские заводы двух участников СВО

Бойцы получили серьезные травмы и не смогли найти работу самостоятельно

Сотрудники челябинского филиала фонда «Защитники Отечества» помогли с трудоустройством двум добровольцам, вернувшимся со специальной военной операции. Пережившие серьезные ранения и длительную реабилитацию бойцы стали сотрудниками заводов «Метран» и ЧКПЗ, сообщили Первому областному информагентству в центре управления регионом Челябинска.



По данным ЦУР, за помощью в трудоустройстве в фонд обратился житель Челябинской области Павел. В 2022 году он добровольно отправился на специальную военную операцию, служил наводчиком на танке Т-80, был награжден орденом Мужества. В октябре прошлого года под Соледаром Павел потерял правую ногу. После многомесячной реабилитации мужчина восстановился, а специалисты из Санкт-Петербурга изготовили для него бионический протез.

Социальный координатор «Защитников Отечества» Альберт Чомаев и его коллеги смогли быстро решить вопрос Павла. Боец устроился в охрану на завод «Метран». Затем обучился на машиниста башенного крана, а в конце концов еще и был выбран руководителем профсоюза. Сейчас Павел продолжает трудиться на «Метране» и как специалист, и как общественник, а фонд ведет работу по оформлению для добровольца ветеранского удостоверения.

Другой боец в боях под Бахмутом заработал тяжелое ранение и ожог лица. Из-за последней травмы он так и не смог нормально устроиться в мирной жизни, но очень хотел найти работу по душе. Как выяснилось, он в прошлом имел востребованную специальность — наладчика станков с ЧПУ. Поэтому общественники устроили бойца на ЧКПЗ станочником-универсалом.

Как заверяют в фонде «Защитники Отечества», социальные координаторы помогают каждому обратившемуся к ним солдату с получением мер поддержки, психологическими консультациями, лечением, трудоустройством и другими вопросами. Кроме того, напомним, недавно фонд запустил чат-бот для поддержки бойцов и их близких. Как сообщало ранее Первое областное информагентство, через бот можно получить советы по оформлению удостоверения ветерана боевых действий, узнать о положенных льготах и получить ответы на другие вопросы.