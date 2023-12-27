Фонд «Защитники Отечества» поможет раненому бойцу СВО встретить Новый год дома

Военнослужащий лежит в госпитале Челябинска

Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» поможет раненому бойцу СВО встретить Новый год в кругу родных. Об этом в среду, 27 декабря, сообщает Центр управления регионом Челябинской области.

Военнослужащий получил тяжелое ранение ноги на фронте и сейчас проходит реабилитацию в Челябинске. Родственники бойца живут в другом городе, и ему разрешат навестить их во время новогодних праздников.

«Социальный координатор пришла на помощь — боец на время уедет к родным, а после праздников продолжит лечение», — рассказывают в Центре управления регионом.

Напомним, в фонд «Защитники Отечества» можно обратиться по телефону 700-23-23 или лично по адресу: Челябинск, Университетская набережная, 123.

Ранее фонд «Защитники Отечества» помог получить квоту на операцию трехлетней дочери участника СВО из Челябинска.

