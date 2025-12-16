Фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам СВО с трудоустройством

Для них регулярно проводят ярмарки вакансий

В Челябинской области фонд «Защитники Отечества» помогает ветеранам спецоперации с трудоустройством. Для бойцов и их семей проводят ярмарки вакансий. Недавно начал действовать и новый формат — мотивационные встречи с работодателями на предприятиях. Он позволяет ближе ознакомиться с организацией и условиями, которые она предлагает.

«Наши герои хотят оставаться активными и полезными членами общества, быть опорой для семьи, обеспечивать себя и своих близких всем необходимым. Поэтому содействие в трудоустройстве — одно из ключевых направлений работы фонда „Защитники Отечества“. Мы сотрудничаем с крупнейшими работодателями страны. Филиалы фонда также заключают такие соглашения с региональными работодателями»,— подчеркнула статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

На Южном Урале подобные встречи уже прошли на Челябинском электрометаллургическом комбинате, автозаводе «Урал», «ДСТ-Урал» и Челябинском тракторном заводе — УРАЛТРАК. В Магнитогорске для ветеранов и членов семей погибших участников СВО провели экскурсию на промплощадку ММК.

«Экскурсия на производство — это совместный проект государственного фонда „Защитники Отечества“ и Магнитогорского металлургического комбината. Нам захотелось показать бойцам и членам их семей, которые состоят у нас на сопровождении, один из самых интересных промышленных маршрутов города, дать возможность побывать на территории комбината, своими глазами увидеть процесс производства и задать вопросы по трудоустройству, вакансиям и условиям труда специалистам по кадрам»,— отметил социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области Денис Анискин.

Родные участников спецоперации отметили, что с удовольствием откликнулись на приглашение посетить производство. Многие остались впечатлены масштабами предприятия.

Кроме того, фонд «Защитники Отечества» провел профтур на «Челябинский тракторный завод — УРАЛТРАК». Ветераны увидели аллею Славы, исторический цех, технику периода Великой Отечественной войны. Узнали о том, какие открыты вакансии и как предприятие поддерживает своих работников.

Участник СВО Александр Литвинов отдал армии 13 лет. За это время он служил в трех видах войск и получил неоценимые знания и опыт. После возвращения к мирной жизни он обратился за помощью по трудоустройству в филиал фонда «Защитники Отечества».

«Конкретного понимания по месту работы у меня не было, я долгое время служил и теперь хочу найти применение своим знаниям в мирной жизни. Сразу попал на экскурсию по тракторному заводу. Много интересно нам показали, предложили интересные вакансии, больше всего понравилось то, что без опыта работы готовы брать, здесь есть обучение, которое можно пройти с нуля», — рассказал Александр Литвинов.

Обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» ветераны СВО и члены их семей могут по адресу: г. Челябинск, ул. Университетская Набережная, 123 или по номеру телефона: 8‑351‑700‑23‑23.