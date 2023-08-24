Фонд «Защитники Отечества» помог дочери погибшего бойца поступить в вуз на бюджет

Отец абитуриентки посмертно получил звание Героя России

Челябинский филиал фонда «Защитники Отечества» помог дочери погибшего участника СВО поступить на бюджетное место в вузе. Девушка не сразу смогла воспользоваться льготой, поскольку глава семьи служил в подразделении, которое не входило в состав МО РФ. Благодаря личному участию руководителя филиала и вице-губернатора Ирины Гехт вопрос был решен в пользу абитуриентки. Об этом сообщила пресс-служба Центра управления регионом Челябинской области.

Как уточнили в ЦУРе, за помощью в фонд обратилась вдова бойца, который погиб под Бахмутом и посмертно получил звание Героя России. Ее дочь поступила в медицинский институт в Екатеринбурге, но не смогла воспользоваться правом на учебу за счет бюджета. Обращения в инстанции не помогли. Социальный координатор фонда «Защитники Отечества» связался непосредственно с ректором вуза, в результате девушка была зачислена на бюджетное место.

Еще одним ветераном СВО, которому помог фонд, стал житель Сатки с инвалидностью. Он искал возможность бесплатно заниматься восстановительной физкультурой. Фонд обратился за содействием к руководителю областного центра адаптивных видов спорта Павлу Титову, к делу подключился министр спорта Челябинской области Александр Гриб. В результате трем проживающим в Сатке бойцам предоставили персональных тренеров для занятий три раза в неделю. На тренировки и обратно их возят на машинах муниципальной соцзащиты.