Фонд «Защитники Отечества» обеспечил средствами реабилитации более 3200 ветеранов

Список предоставляемых ТСР все время расширяется

Благодаря государственному фонду «Защитники Отечества» более 3200 ветеранов специальной военной операции за два года получили необходимые технические средства реабилитации.

Список средств, которые предоставляет фонд, все время растет. С 2024 года в него входят и автомобили с ручным управлением. В Челябинской области 9 таких машин получили ветераны из Челябинска, Златоуста, Сатки, Магнитогорска и Сосновского округа.

«Наши бойцы с тяжелыми ограничениями здоровья и в гражданской жизни совершают подвиги, они своим примером показывают другим ребятам, которые возвращаются, что надо продолжать жить максимально активной жизнью, заниматься спортом, работать, иметь возможность передвигаться. Автомобили адаптированы и могут управляться и в обычном формате, и в ручном управлении, это максимально удобно не только для ветеранов, но и для всей семьи»,— сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области Галина Гаврилова.

Также ветераны с ограничениями здоровья могут получить высокотехнологичные протезы, кресла-коляски, умные трости, слуховые аппараты, адаптивную одежду, амуницию для занятий различными видами спорта.

С помощью этих средств бойцы продолжают реализовываться в мирной жизни. Например, Евгений Бабенко из Магнитогорска может заниматься смешанными видами спорта и ОФП благодаря спортивному протезу. Ветеран потерял ногу в ходе выполнения боевой задачи. Также спортивные протезы получили ветераны Сергей Постников, Вячеслав Гусаков, Кирилл Шибаев, Игорь Самойлов и Амир Фазуллин. Андрей Югов, награжденный орденом Мужества, выбрал лыжный протез, чтобы заниматься именно этим видом спорта.

Андрей Казанцев из Магнитогорска и Фидан из Катав-Ивановска получили автоматизированные коляски с дополнительными функциями. С их помощью они могут без труда передвигаться по лестницам, бордюрам и другим препятствиям.