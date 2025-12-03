Благодаря государственному фонду «Защитники Отечества» более 3200 ветеранов специальной военной операции за два года получили необходимые технические средства реабилитации.
Список средств, которые предоставляет фонд, все время растет. С 2024 года в него входят и автомобили с ручным управлением. В Челябинской области 9 таких машин получили ветераны из Челябинска, Златоуста, Сатки, Магнитогорска и Сосновского округа.
«Наши бойцы с тяжелыми ограничениями здоровья и в гражданской жизни совершают подвиги, они своим примером показывают другим ребятам, которые возвращаются, что надо продолжать жить максимально активной жизнью, заниматься спортом, работать, иметь возможность передвигаться. Автомобили адаптированы и могут управляться и в обычном формате, и в ручном управлении, это максимально удобно не только для ветеранов, но и для всей семьи»,— сообщила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» по Челябинской области Галина Гаврилова.
Также ветераны с ограничениями здоровья могут получить высокотехнологичные протезы, кресла-коляски, умные трости, слуховые аппараты, адаптивную одежду, амуницию для занятий различными видами спорта.
С помощью этих средств бойцы продолжают реализовываться в мирной жизни. Например, Евгений Бабенко из Магнитогорска может заниматься смешанными видами спорта и ОФП благодаря спортивному протезу. Ветеран потерял ногу в ходе выполнения боевой задачи. Также спортивные протезы получили ветераны Сергей Постников, Вячеслав Гусаков, Кирилл Шибаев, Игорь Самойлов и Амир Фазуллин. Андрей Югов, награжденный орденом Мужества, выбрал лыжный протез, чтобы заниматься именно этим видом спорта.
Андрей Казанцев из Магнитогорска и Фидан из Катав-Ивановска получили автоматизированные коляски с дополнительными функциями. С их помощью они могут без труда передвигаться по лестницам, бордюрам и другим препятствиям.