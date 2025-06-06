Фонд «Защитники Отечества» и Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области подписали соглашение

Его цель — трудоустройство и социальная адаптация ветеранов СВО

Челябинский филиал Фонда «Защитники Отечества» и Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области сегодня, 6 июня, заключили соглашение о совместной работе в рамках содействия трудоустройству и социальной адаптации ветеранов СВО. Об этом передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Вопросы, связанные с трудоустройством, дальнейшей адаптацией бойцов стоят сегодня на повестке и нашей деятельности, и в целом всего нашего общества. Бывают сложные случаи, когда ребята, в особенности с тяжелой жизненной историей за своими плечами, имеют слабую мотивацию. Но ведь это в основном молодые люди, у которых есть семьи, и надо как-то кормить эти семьи, содержать. Наступит момент, когда бойцы все вернутся, их будет много, и нам надо будет решать эти вопросы», — сказала руководитель челябинского филиала Фонда Галина Гаврилова.





Она отметила, что многие предприятия ведут колоссальную работу по поддержке бойцов и их семей. Готовы трудоустроить ветеранов СВО на свои предприятия в Озерске и Снежинске представители Госкорпорации «Росатом», ярмарку трудоустройства для бойцов совместно с Фондом организовали на Южно-Уральской железной дороге, где также ждут на работу бойцов.

«Помимо того, что целевой категорией нашего Фонда являются сами участники, ветераны боевых действий, демобилизованные, также предмет нашей заботы — это члены семьи погибших, а совсем недавно, согласно еще одному указу президента РФ, с конца 2024 года — семьи без вести пропавших бойцов также стали нашей целевой категорией. Фонд оказывает целый комплекс мер поддержки, которые сегодня определены нормативно-правовыми актами, федеральными и региональными», — пояснила Галина Гаврилова.

По ее словам, поддержка бизнеса в урегулировании вопросов по социальной адаптации очень важна. Она поблагодарила предприятия Южного Урала, которые в большинстве своем всегда откликаются для помощи и поддержки тем, кто защищает сегодня интересы Родины.