Фонд «Защитники Отечества» будет помогать и иностранным бойцам

Полномочия фонда расширены с февраля 2024 года

Фонд «Защитники Отечества» будет защищать права иностранных бойцов и их семей, которые пошли добровольцами на СВО. О существенном расширении полномочий фонда рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на первом заседании Набсовета фонда.

В частности, стало известно, что бойцам-добровольцам с гражданством другой страны будут сообщать обо всех положенных мерах поддержки и оказывать помощь в их оформлении.

За девять с половиной месяцев работы фонда в его региональные филиалы поступило более 850 тысяч обращений. Из них удалось решить более 730 тысяч вопросов, остальные находятся в работе. Координаторы помогают получить психологическую, юридическую, медицинскую помощь бойцам и их семьям, а также оказывают социальную поддержку.

Благодаря указу президента возможностей для помощи станет больше.

«Теперь мы можем помочь ветеранам получить самые современные технические средства реабилитации. В первую очередь ветеран оформляет сертификат на получение, например, протеза в Соцфонде, а фонд „Защитники Отечества“ после этого может доплачивать разницу между стоимостью выданного сертификата и ценой необходимого ТСР. Хочу подчеркнуть, что срок рассмотрения заявления ветерана от момента подачи в филиал фонда до принятия решения не будет превышать семи рабочих дней», — рассказала председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Помощь в прохождении реабилитации и получении спецсредств — это одно из самых популярных обращений бойцов в филиал фонда Челябинской области. Подопечные также обращаются с вопросами по денежным выплатам за участие в СВО, медицинской, социальной помощью. За девять с половиной месяцев в филиал поступило 7 182 обращения. Из них 5 919 уже решены, остальные находятся в работе. К координаторам фонда часто обращаются за помощью в трудоустройстве.

«В Челябинской области уже трудоустроено более 87% ветеранов СВО. Так, к нам обратился боец с просьбой помочь найти работу. Благодаря сотрудничеству с центром занятости мы помогли ему в кратчайшие сроки устроиться на одно из производственных предприятий Челябинска. Изначально его взяли на место охранника, но впоследствии ветеран проявил себя и уже сейчас занимает должность председателя профсоюзного комитета предприятия», — рассказывает руководитель филиала фонда на Южном Урале Галина Гаврилова.