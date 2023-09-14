Фонд «Защитники Отечества» помог инвалиду СВО из Златоуста сделать протез

Мужчина потерял руку под Бахмутом

Участник СВО из Златоуста, потерявший в боях под Бахмутом правую руку, получит протез при содействии челябинского филиала фонда «Защитники Отечества». Об этом сегодня, 14 сентября, сообщили в пресс-службе филиала.

Современный протез участнику боевых действий изготовят в челябинском филиале Московского протезно-ортопедического предприятия. Недавно состоялась первая примерка устройства. Когда протез будет готов, его доставят южноуральцу домой. До тех пор участника боевых действий будут бесплатно обеспечивать горячим питанием, поскольку после ранения обычные бытовые операции стали даваться ему с трудом.

Также недавно за помощью к сотрудникам фонда обратился еще один боец, получивший тяжелое ранение бедра и таза. Он проходил лечение в госпитале для ветеранов войн, теперь ему понадобилась консультация травматолога. После переговоров с врачами мужчину направили в челябинскую областную больницу № 3. В настоящее время боец начал курс реабилитации в специализированном отделении поликлиники.