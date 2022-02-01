Фонд Потанина пожертвовал 10 миллионов рублей фонду «Андрюша»

Деньги пойдут на поддержку талантливых детей и молодежи

Фонд Потанина поддержал детский благотворительный фонд «Андрюша» имени Андрея Жаботинского и внес пожертвование в эндаумент фонда в размере 10 миллионов рублей. Сертификат вручили 29 января, сообщили в пресс-службе фонда.

Директор фонда «Андрюша» Юлия Жаботинская в 2019 году стала победителем конкурса на обучение по программе Фонда Потанина и Московской школы управления «Сколково» «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» 2019/2021. В сентябре 2021 года она успешно завершила курс, результатом которого стало создание и формирование эндаумента фонда «Андрюша».

Первоначальный капитал в размере 3,6 миллиона рублей был сформирован за счет благотворительных пожертвований. Дополнительная поддержка в размере 10 миллионов рублей поможет обеспечить стабильность долгосрочных проектов фонда «Андрюша».

«Фонд „Андрюша“ решает крайне важную задачу, обеспечивая всестороннюю поддержку талантливым детям и помогая раскрываться их творческому потенциалу. Чтобы быть уверенными в том, что их работа будет продолжаться независимо от обстоятельств, коллеги из фонда создали целевой капитал, а мы приняли решение внести в него пожертвование на сумму 10 млн рублей. Мы уверены в том, что, когда в обеспечении финансовой устойчивости организации заинтересовано все сообщество, общее движение вперед и положительные изменения остановить невозможно», — прокомментировала гендиректор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Напомним, Фонд Потанина пополнил одиннадцать фондов целевого капитала российских некоммерческих организаций и культурных институций, в числе которых и фонд «Андрюша», на общую сумму 70 миллионов рублей. Поддержку получили выпускники программы «Стратегия создания и развития фондов целевого капитала» 2019/2021.